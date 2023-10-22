Son dakika: Beşiktaş'ta iki yeni aday daha! Hasan Arat'ın ardından o isimler de hazırlıklara başladı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta beraberliği yakalamasına rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

Siyah - beyazlılarda aralık ayında gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi adaylar da belli olmaya başlamıştı.

HASAN ARAT ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İlk olarak Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığı için adaylığını resmen açıklamıştı. Arat sonrası iki ismin daha hazırlık yaptığı öğrenildi.

TEVFİK YAMANTÜRK VE EMRE KOCADAĞ'DAN HAZIRLIK

Sercan Dikme'nin haberine göre Tevfik Yamantürk ve şu anki asbaşkan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

İki ismin de kısa süre içerisinde adaylıklarını açıklayacağı öne sürüldü.





