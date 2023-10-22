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Son dakika: Beşiktaş'ta iki yeni aday daha! Hasan Arat'ın ardından o isimler de hazırlıklara başladı...

22.10.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Siyah - beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, derbi sonrasında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Aralık ayında seçime gidecek olan camia içinde başkan adayları da belli olmaya başladı. Daha önce adaylığını açıklayan Hasan Arat sonrası iki ismin daha hazırlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta beraberliği yakalamasına rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

Siyah - beyazlılarda aralık ayında gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi adaylar da belli olmaya başlamıştı.

HASAN ARAT ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

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İlk olarak Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığı için adaylığını resmen açıklamıştı. Arat sonrası iki ismin daha hazırlık yaptığı öğrenildi.

TEVFİK YAMANTÜRK VE EMRE KOCADAĞ'DAN HAZIRLIK

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Sercan Dikme'nin haberine göre Tevfik Yamantürk ve şu anki asbaşkan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

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İki ismin de kısa süre içerisinde adaylıklarını açıklayacağı öne sürüldü.

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