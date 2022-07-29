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Son dakika: Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği ayrılık! Emirhan İlkhan yuvadan uçuyor...

29.07.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olmasının ardından bir genç yıldız daha takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş taraftarlarının büyük umutlar beslediği Emirhan İlkhan yuvadan uçuyor. 18 yaşındaki futbolcu için İtalya Ligi Serie A ekibi Torino'nun sona yaklaştığı ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği ayrılık! Emirhan İlkhan yuvadan uçuyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezona Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarlar, takıma yapılacak olan takviyelerin yanı sıra ayrılacak olan oyuncuları da merak ediyordu. Siyah - beyazlılarda altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a imza atmasının ardından bir genç yıldız daha takımdan ayrılıyor...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan Emirhan İlkhan ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TORINO, SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDÜYOR

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İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye karar verdi.

EMİRHAN İSTERSE TRANSFER BİTECEK

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TRT Spor'un haberine göre; Emirhan İlkhan, Torino'ya gitmeyi kabul ettiği takdirde transfer resmiyete dökülecek.

Ayrıca Torino'nun Emirhan İlkhan'ı transfer etmesi halinde oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan %15 pay maddesi bulunacağı belirtildi.

KISA SÜREDE BELLİ OLACAK

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Emirhan İlkhan transferinin Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesinde belli olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan İlkhan, 1 gol kaydetti.


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