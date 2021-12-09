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Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi! Şenol Güneş ve Bilic...

09.12.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti! Sergen Yalçın döneminde geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamayarak, kötü bir rekora imza atmıştı. Sergen Yalçın'ın istifa sürecinin ardından yeni teknik direktör konusunda da birçok aday söz konusu. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sürprizi gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Beşiktaş’a geldiği ilk günden beri oynattığı futbolla herkesin beğenisini kazanan ve geçen sezonu siyah-beyazlı takımda şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın için bu sezon işler oldukça kötü gitti. Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çeken, Süper Lig’de ise son 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

SERGEN YALÇIN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. 49 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek son kararını verdiği aktarıldı. Bugün yapılan antrenmana da çıkmayan Yalçın, son haftalardaki kötü sonuçların ardından istifa kararı aldı.

Saat 12:00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan antrenman öncesi Başkan Çebi ile görüşen Yalçın, görevi bıraktı. Görüşmede Yalçın, istifasını Çebi’ye sundu.

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SERGEN YALÇIN YERİNE ÖNDER KARAVELİ!

Beşiktaş’ta takımın başına geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli geçecek. Kara Kartal’ın ligde bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

EN BÜYÜK ADAY BİLİC VE GÜNEŞ!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında sürpriz isimler var. Daha önce siyah beyazlı takımı çalıştıran Şenol Güneş ve Slaven Bilic en büyük adaylar arasında. Aynı şekilde son olarak Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo da Ahmet Nur Çebi'nin listesinde.

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi! Şenol Güneş ve Bilic...

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğan Sergen Yalçın, futbola Beşiktaş'ın alt yapısında başladı. 1991'de A Takımla maçlara çıkan Sergen yalçın, İstanbulspor, Siirt Köy Hizmetleri, Fenerbahçe, Galatasaray, Siirt Jetpa, Trabzonspor, Beşiktaş, Etimesgut Şeker ve Eskişehirspor'da forma giydi.

Sergen Yalçın, 2008'de futbolculuk kariyerini noktaladı.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Beşiktaş alt yapısında yardımcı antrenör olarak 2008-2010 yıllarında görev yapan Sergen Yalçın, 2013-2014'te Gaziantep'i çalıştırdı. 2014-2015 yıllarında Sivasspor'un başına geçen Yalçın, 2017'de Kayserispor'da teknik direktör olarak görev aldı.

Yine 2017'de Eskişehirspor'un başına geçen Sergen Yalçın, 10 maç sonra bu bu takımı da bırakarak, 2018'de Konyaspor'un teknik direktörü oldu. 2018-2019'da Alanyaspor'un başına geçen Yalçın, 2019-2020'de Yeni Malatyaspor'la anlaştı.

29 Ocak 2020'de altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta teknik direktör olarak göreve başlayan Yalçın, aynı yıl siyah-beyazlı takımla şampiyonluğa ulaşarak, önemli bir başarı elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
Türk futbolunun özeti. Adam her sene şampiyonmu olacak öyle Bi dünya nerede var. Yazık oldu bence. (FB liyim)
Başkan ne diye duruyor hala.O da istifa etmeli.Türkiyeyi rezil kepaze ettiler Avrupada.
yolu acik olsun kafasini toplamasi lazim bi kac sene sonra tekrar gormek isteriz

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