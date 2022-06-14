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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanlarından biri oyuncu diğeri otel sahibi çıktı

14.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde kimseye aldırış etmeden arabanın üstünde sevişen ikili büyük tepki çekmişti! Bebek'teki skandalın ardından Beşiktaş'ta yağmurun altında görüntülenen çift gözaltına alındı. Otel sahibi olduğu belirlenen A.E.K'nın iki suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Z.S ise oyuncu çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanlarından biri oyuncu diğeri otel sahibi çıktı

Beşiktaş'taki skandal olayın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 11 Haziran'da sabaha karşı Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleşen olayda A.E.K ile Z.S birlikte olmuştu. Sokak ortasında arabanın üstünde cinsel birliktelik yaşayan ikili gelen tepkilere hakaretle karşılık vermişti.

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Geçtiğimiz akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girmişti.

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GELEN TEPKİYE CEVAP VERMİŞTİ!

Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girmiş, tepki gösteren bir kişi “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sanane lan” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Yağmurun altında cinsel ilişkiye girdiler! Bebek'teki skandalın ardından bu kez Beşiktaş'ta skandal görüntülerYağmurun altında cinsel ilişkiye girdiler! Bebek'teki skandalın ardından bu kez Beşiktaş'ta skandal görüntüler

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YAĞMUR ALTINDA BİRLİKTE OLDULAR! SKANDALIN KAHRAMANLARI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya tartışma yaratan görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen A.E.K ve oyuncu olduğu saptanan Z. S. gözaltına alındı.

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SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan A.E.K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

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'Otele gidin' tepkisine sert cevap veren A.E.K.'nın otel işletmecisi çıkması da sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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