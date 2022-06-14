SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanlarından biri oyuncu diğeri otel sahibi çıktı

Beşiktaş'taki skandal olayın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 11 Haziran'da sabaha karşı Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleşen olayda A.E.K ile Z.S birlikte olmuştu. Sokak ortasında arabanın üstünde cinsel birliktelik yaşayan ikili gelen tepkilere hakaretle karşılık vermişti.

Geçtiğimiz akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girmişti.

GELEN TEPKİYE CEVAP VERMİŞTİ!

Önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girmiş, tepki gösteren bir kişi “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sanane lan” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

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Sosyal medyaya tartışma yaratan görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen A.E.K ve oyuncu olduğu saptanan Z. S. gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, haklarında hayasızca hareket suçundan işlem başlatılan A.E.K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

'Otele gidin' tepkisine sert cevap veren A.E.K.'nın otel işletmecisi çıkması da sosyal medyada gündem oldu.



