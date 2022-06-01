SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Son dakika! İstanbul'un Bebek semtinin sahilinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada büyük ses getirmişti. Sahilde halka açık alanda uygunsuz şekilde görüntülenen 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Gözaltına alınan iki kişinin de sabıkalarının kabarık olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Şüphelilerden Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken ortaya çıkan yeni ifadesinde "Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: BEBEK SAHİLİNDEKİ OLAY ŞOKE ETTİ! SABIKALARI KABARIK...

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İLK İFADE: "DANS EDİYORDUK"

Gözaltına alınan şüpheliler C. M. T. ve Ö. K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden C. M. T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Ö. K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

OLAYLA İLGİLİ YENİ İFADE ORTAYA ÇIKTI! 'YANIMA GELEREK...'

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Ö. K. tutuklanırken, C. M. T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili Şahan Gökbakar da paylaşım yaptı. Görüntülerden kesitleri sansürleyerek paylaşan Gökbakar paylaşımına "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." yorumunu yaptı.

(DHA-İHA)

