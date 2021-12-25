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SON DAKİKA| Beşiktaş'tan Fikret Orman kararı

25.12.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari yönden ibra edilmedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA| Beşiktaş'tan Fikret Orman kararı

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısında Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi.

121 İMZA VERİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Akatla Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı başında eski başkan Fikret Orman için kesin ihraç talebiyle verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 121 imza ile verilen önerge için lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Önerge, oy çokluğu ile verilen karar neticesinde toplantının dilek ve temenniler bölümüne alındı.

Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

ORMAN KATILMADI

Genel kurulda Fikret Orman'ın son iki dönemine ait yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman henüz kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

FİKRET ORMAN YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari yönden ibra edilmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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