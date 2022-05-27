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  4. Son dakika: Beylikdüzü'nde banka soygunu... Binlerce doları çalıp kayıplara karıştılar

Son dakika: Beylikdüzü'nde banka soygunu... Binlerce doları çalıp kayıplara karıştılar

27.05.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir banka soyguncuların hedefi oldu. Bankaya mesai bitimi gelen hırsızlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek 80 bin dolarla kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Beylikdüzü'nde banka soygunu... Binlerce doları çalıp kayıplara karıştılar

Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde bir banka 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların 80 bin dolar aldığı belirtildi.

80 BİN DOLARI ALIP KAÇTILAR

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Soyguncular 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.

Görgü tanığı Kamil Akyapı, "Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm" dedi. (DHA)

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Beylikdüzü
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