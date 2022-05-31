Son dakika: Boks maçında silahlı saldırı iddiası kargaşaya yol açtı! 18 yaralı...

Son dakika haberleri: WBA (Dünya Boks Birliği) hafif siklet şampiyonluğu için Gervonta Davies ile Rolando Romero karşılaştı. Gervonta Davies, rakibini 6. raund sonunda mağlup etti ve kemerini korudu.

MYNET - DIŞ HABERLER

TRİBÜNDE BÜYÜK PANİK

Maçın bitimiyle beraber, Amerika'da yer alan Barclays Center tribünlerde büyük bir panik yaşandı.

SALON BİR ANDA KARIŞTI

Müsabakayı izlemeye gelen seyirciler, salonun dışından silah sesi gelmesiyle birlikte içeriye silahlı saldırı düzenleneceğini düşündüler ve bir anda kaçışmaya başladılar.

18 KİŞİ YARALANDI

Direkt olarak çıkışlara yönelen hatta bazılarının ring alanına girmeye çalıştığı izleyiciler arasında çıkan izdihamda 18 kişi yaralandı. Yaralanan seyirciler hemen hastaneye kaldırıldı. Ayrıca birçok kişinin beyin sarsıntısı ve kol kırılması yaşadığı kaynaklar tarafından bildirildi.

TEKSAS'TAKİ KATLİAM SONRASI

Salona herhangi bir silahlı saldırı gerçekleşmezken, taraftarların endişesinin geçtiğimiz hafta Teksas'ta 19 çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırı olduğu öne sürüldü.

