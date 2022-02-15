Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'e olay benzetme! Bu kadarı da pes...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve gelmesi beklenen Domenec Torrent, tecrübeli hocanın ayrılığı sonrası takımın başına getirilmişti. İspanyol teknik adam istenilen performansı yakalayamayınca eleştirilerin baş hedefi haline gelmişti. Futbolcular ile de arası bozulan Torrent'in Florya'da disiplini sağlamakta zorlandığı ifade edildi.

ANTRENMAN SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

Galatasaraylı futbolcuların, İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yeni antrenman sisteminden memnun olmadığı öğrenildi. Futbolcular üstünde otorite kurmakta zorlandığı öğrenilen Torrent için ayrılık çanları daha sesli çalmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA OLAY BENZETME! TARAFTAR KARŞI ÇIKTI...

Bazı Galatasaray taraftarı alınan kötü sonuçların ardından Domenec Torrent'e yakışıksız bir benzetmeler yaptı. Torrent'e ''çaycı'' lakabı takan taraftarlara tepki yine Galatasaraylılardan geldi. Böyle bir benzetmenin hoş olmadığını ifade edenlerin yanında bu konuya destek verenler de var. Sosyal medyada gündem olan bu benzetme Galatasaray haberlerinin başında yer alıyor.

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