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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'e olay benzetme! Bu kadarı da pes...

15.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla çıktığı maçlardan henüz galibiyet alamadı. Takımın oyunundan da memnun olmayan taraftarlar yeni teknik adamı adeta topa tuttu. Sosyal medyada yoğun eleştiri altında kalan Torrent'e yakışıksız benzetmeler yapıldı. Sosyal medyada gündem olan bu olay bazı taraftarlar tarafından abartı olarak nitelendirilerek doğru bulunmadı.

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'e olay benzetme! Bu kadarı da pes...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve gelmesi beklenen Domenec Torrent, tecrübeli hocanın ayrılığı sonrası takımın başına getirilmişti. İspanyol teknik adam istenilen performansı yakalayamayınca eleştirilerin baş hedefi haline gelmişti. Futbolcular ile de arası bozulan Torrent'in Florya'da disiplini sağlamakta zorlandığı ifade edildi.

ANTRENMAN SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

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Galatasaraylı futbolcuların, İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yeni antrenman sisteminden memnun olmadığı öğrenildi. Futbolcular üstünde otorite kurmakta zorlandığı öğrenilen Torrent için ayrılık çanları daha sesli çalmaya başladı.

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SOSYAL MEDYADA OLAY BENZETME! TARAFTAR KARŞI ÇIKTI...

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Bazı Galatasaray taraftarı alınan kötü sonuçların ardından Domenec Torrent'e yakışıksız bir benzetmeler yaptı. Torrent'e ''çaycı'' lakabı takan taraftarlara tepki yine Galatasaraylılardan geldi. Böyle bir benzetmenin hoş olmadığını ifade edenlerin yanında bu konuya destek verenler de var. Sosyal medyada gündem olan bu benzetme Galatasaray haberlerinin başında yer alıyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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