Caen açıkladı: Başakşehir'in yeni golcüsü Enzo Crivelli

Ba\u015fak\u015fehir'den son dakika transferi.... Fransa'da ge\u00e7en sezon Ligue 1'den d\u00fc\u015fen Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Ba\u015fak\u015fehir ile 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nCaen formas\u0131yla 33 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan 24 ya\u015f\u0131ndaki Frans\u0131z forvet, 6 gol atm\u0131\u015ft\u0131.PARTNER\u0130\u015fte p\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir cilt i\u00e7in 7 y\u00f6ntemMesut \u00d6zil'e b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131da detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Mesut \u00d6zil'den sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 ilk a\u00e7\u0131klama
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