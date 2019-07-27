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Caen açıkladı: Başakşehir'in yeni golcüsü Enzo Crivelli

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fransız ekibi Caen, forvet oyuncusu Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Caen açıkladı: Başakşehir'in yeni golcüsü Enzo Crivelli

Başakşehir'den son dakika transferi.... Fransa'da geçen sezon Ligue 1'den düşen Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Caen formasıyla 33 maça çıkan 24 yaşındaki Fransız forvet, 6 gol atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir caen Enzo Crivelli

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