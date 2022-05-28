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Son dakika: Cinnet geçirdi, dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

28.05.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Batman'da cinnet geçiren bir kişi dehşet saçtı. Kriz geçiren şahıs, 2 kişiyi öldürürken 1 kişiyi de yaraladı. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cinnet geçirdi, dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçiren adam, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçirdiği ileri sürülen Ş. D., yengesi Bzike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir’i öldürüp, eşi F. D.’yi de yaralayıp olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Batman
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