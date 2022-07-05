Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan dünya futbolunu karıştıracak hamle! Ezeli rakibe gidiyor...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın geride bıraktığımız sezonun başında transfer ettiği Cristiano Ronaldo'dan kulübü şoke eden bir hareket geldi. Portekizli yıldızın sezon öncesi ilk antrenmana katılmaması ve transfer olacağı iddia edilen takım, hem Manchester United hem de Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYORDU

Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kötü bir performans göstermesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo için flaş bir gelişme yaşandı.

YENİ ADRESİ ŞOKE ETTİ

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresi Barcelona olacak.

MENAJERİ İSPANYA'DA

Haberde; Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in transferin detaylarını görüşmek için Barcelona şehrine gittiği ifade edildi. Mendes'in ayrıca Ruben Neves, Rafa Leao ve Bernardo Silva için de başkan Joan Laporta ile görüşeceği aktarıldı.

"İHANET!"

Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi sonrasında hem Manchester United hem de Real Madrid taraftarları, sosyal medyada oyuncuya büyük tepki gösterdi. Real Madrid taraftarları, ezeli rakipleriyle adı anılan yıldız isim için "İhanet ediyor" yorumlarında bulundular.

24 GOL - 3 ASİST

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan Ronaldo, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



