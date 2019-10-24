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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullandı. Erdoğan ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili ise, "13 Kasım'da ABD'ye giderken mektubu da götüreceğim" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle şunu tespit ederek başlayalım. Bu süreç 1940’lardan sonra, gerek ABD gerek Rusya noktasında TÜrkiye’nin bölgedeki belirleyici güç olması ilk defa ispatı vücut etti. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce dünyada ABD, Rusya, Batı, İran’a detaylı bilgiler verdik. BM Genel Sekreteri Dışişleri Bakanımız tarafından bilgilendirildi. Almanya, Fransa, İngiltere ile, İslam dünyası ile diyaloglar oluşturuldu.

ABD ve Rusya'nın bu süreçteki önemi şurada ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 911 kilometre sınırı var ve bu sınır nedeniyle sürekli taciz ediliyoruz. Bunları 8.5 yıldır yaşıyoruz. Öteki tarafta sadece Irak'ın sınırı var. Başka hiçbir ülkenin burada sınırı yok. Fakat bir anlaşma mı var, Türkiye buraya davet mi edildi de Türkiye buraya geliyor? Evet bizim burada bir Adana Mutabakatımız var. Çift dikiş gidiyoruz. Hem tacizler, hem bu mutabakat.

Hangi uluslararası toplantıya gitsek başlıklar arasında terörle mücadele var.

İşin en acı yanı, NATO'da stratejik ortağımız ABD. Ve ABD'den malesef 30 bini aşkın silah, mühimmat vb ile Irak üzerinden Suriye'ye girildi ve terör örgütüne teslim edildi.

"ABD MAZLUM KOBANİ'Yİ BİZE TESLİM ETMELİ"

Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım.

Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize.

Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.

Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

"AMERİKALILAR 'ORAYA GİRME', RUSLAR DA 'GİR' DİYOR"

(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk.

"MEKTUBU DA YANIMIZDA GÖTÜRECEĞİZ"

(ABD ziyareti) Kasım'ın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz. Orada görüşmeleri yapacağız, bu mektubu da yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz.

"TRUMP MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜRÜST DAVRANDI"

Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı.

(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.' dedim.

(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.

Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.

Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin.

Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir.

Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Mazlum Kobani Barış Pınarı Harekatı Trump mektup

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