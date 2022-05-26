HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti! Kritik gün geldi... Suriye'ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: İşte hedefler

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti! Kritik gün geldi... Suriye'ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: İşte hedefler

26.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine yeni operasyon için sinyal vermişti. Bugün yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından operasyon için düğmeye basılması beklenirken, olası harekata ilişkin detaylar da gelmeye başladı. Alınan bilgilere göre hedefler tek tek belirlendi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti! Kritik gün geldi... Suriye'ye operasyonda detaylar ortaya çıktı: İşte hedefler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye'ye yeni bir harekat için mesaj vermiş ve "30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturacağız" demişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm gözler, bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi. Külliye'deki kritik zirve sonrası düğmeye basılması beklenirken, operasyona ilişkin detaylar da belli oldu...

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti. Bugün yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye'ye yeni operasyon konusunun da masaya yatırılağı ve önemli kararlar alınacağı öğrenildi.

thumbs_b_c_5799f88a833f77c5d3315eb9a8accba0

ABD'NİN ÇEKİLDİĞİ BÖLGELER HEDEF ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.

Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekât özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak. Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.

thumbs_b_c_ed0366114b5e39f577c4f20b97ce0a96

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN SALINMASI HAREKATTA BÜYÜK ETKEN

Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

MİT'İN TESPİTLERİ, MGK'DA GÜNDEME GELECEK

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK'da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu'nda anlatılacak.

Emniyet ve Jandarma unsurları da raporlarıyla örgütün karargâh ve depo olarak kullandığı bütün noktaları ve belirlenen hedefleri ortaya koyacak. TSK, MGK zirvesinde çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basacak.

Topçu birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekâtında hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak

İHA ve SİHA'lar ise harekâtta kilit rol oynayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Finans uzmanı, tele-dolandırıcıların kurbanı olmuştu... Dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı!Finans uzmanı, tele-dolandırıcıların kurbanı olmuştu... Dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı!
Çin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdilerÇin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdiler
Diş hekimini katleden caniden akılalmaz sözlerDiş hekimini katleden caniden akılalmaz sözler
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.