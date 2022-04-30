Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'un şampiyonluğuna tebrik!

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bordo - mavili ekibin şampiyonluğunu tebrik etti.

TWEET'TE ŞU İFADELER YER ALDI;

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor"





