SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'un şampiyonluğuna tebrik!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'un şampiyonluğuna tebrik!

30.04.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'un şampiyonluğuna tebrik!

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

AA-20220430-27728362-27728349-TRABZONSPOR_FRAPORT_TAV_ANTALYASPOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bordo - mavili ekibin şampiyonluğunu tebrik etti.

TWEET'TE ŞU İFADELER YER ALDI;

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor"

Screenshot_18

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadıTrabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı bir ilki yaşadı
Dünyaca ünlü menajer için öldü iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı!Dünyaca ünlü menajer için öldü iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı!
Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...Son dakika: Galatasaray'da sıcak saatler! Yeni oyuncular geliyor...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü var! ''Eşim doğum yapmak üzere...''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.