MAGAZİN

FLAŞ! Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Martaş Nakliyat'ın borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor.

FLAŞ! Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi

Batık duruma gelen Martaş Lojistik'in borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yapıyor.

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BİR dönem Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden biri iken, yaşadığı mali darboğazı aşamayan Martaş Lojistik'te faaliyetler durma noktasında.
Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın Turkuaz Petrol, bir süre önce haciz kararı aldı.
Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor.

Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığı iddiasında bulunurken, "Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy'deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şokuDemet Akalın’ın eşi Okan Kurt'a ait lojistik şirketine haciz şoku
Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklamasıDemet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
demet akalın haciz Okan Kurt martaş nakliyat Beykoz Villa

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Süper haber, bizler ekonomi kötü akp ülkeyi mahvediyor derken yaşa reiiss diye bağırıyorlardı. Demek ki yalakalıkta kurtarmamış.
gucci esofmanini versin demet abla
BU HABERİ ÇOK YANLIŞ BULUYORUM..İNSANOĞLUNUN BAŞINA HAYATTA HER ŞEY GELEBİLİR..BU KADAR REKLAM A GEREK YOKTUR.BENCE
Puhahahha :) Tırları satın şimdi de
ooo geçmiş ola hacizci beyler ne bulacaksınız da alacaksınız??
hadi bakalım demetçik hava atmayı biliyodun
ÇOK ŞİŞMİŞLERDİ NE OLDU UYUNTULARA.
Hiç yakışmadı bu Demet Akalın!:S
Demet Ne oldum değil ne olacağım demeliydin
moron moron bakma kurtar evini şımarık seni
HOBBALA VEDE CUBBALA DJ OKAN COSTURUYORR
BAKIN BU SUNİ OLAN ŞÖHRETLER BİR GÜN GELECEK HEPSİ ASLINA GERİ DÖNECEK..PARA MUSLUKLARI GÜN GELİR KAPANIR..
gucci giyeceğine kocanın borcunu ödeseydin ya bi işe yarardı en azından
GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA STARBUCKS TA YEMEN DE BARDAĞI BİLMEM KAÇ TL DEN KAHVE İÇMEYE DE DEVAM EDİN SİZİN DE OLACAĞINIZ BUDUR.
10 BİN TL LİK ÇİZMELERİ ALSALAR YETER
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
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