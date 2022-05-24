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Son dakika: Denizli'de maden ocağında göçük! Acı haber geldi

24.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi ise hayatını kaybetti.

Son dakika: Denizli'de maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.20 sıralarında Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmaya rağmen hayatını kaybeden işçinin cenazesinin göçük altından çıkarılması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz" denildi.

(İHA)

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Denizli
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