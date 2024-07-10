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Son dakika | Devlet üniversiteleri için tarihi karar: İkinci öğretim programları sona erdi!

10.07.2024 12:13
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Son dakika haberi: Devlet üniversitelerinde bir dönem resmen sona erdi. İkinci öğretim programları tamamıyla kapatıldı. Çokça tercih edilen bazı bölümlerde de kontenjan azaltma kararı alındı. Yeni kararları duyuran YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının akıbetine de değindi.

Son dakika | Devlet üniversiteleri için tarihi karar: İkinci öğretim programları sona erdi!

Son dakika haberi: Üniversite tercihleri planlaması sil baştan! Öğrencilerin artık ikinci öğretim seçeneği olmayacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2’nci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

"GELECEĞİN MESLEKLERİNE UYGUN PROGRAMLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TEMİN EDİLECEK"

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" diye konuştu.

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BU BÖLÜMLERDE KONTENJAN AZALACAK

Ayrıca mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DE GELECEK YIL KAPATILIYOR

Özvar ayrıca vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

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ON BİNLERCE ÖĞRENCİ OKUYORDU

Geçen yıl 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Böylelikle bu yılki YKS kontenjanlarında bu civarda bir düşüş yaşanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS tercih kılavuzu da yayınlanacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite
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