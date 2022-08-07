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Son dakika: Dünya tarihine geçecekti ve Galatasaray taraftarı onu bekliyordu! Ali Akman'dan büyük sürpriz! 1. Lig'e gitti...

07.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların transfer etmek istediği bir diğer isim olan Ali Akman için ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un da "Teklif yaptık" dediği Akman, TFF 1. Lig takımlarından Göztepe'nin yolunu tutuyor...

Son dakika: Dünya tarihine geçecekti ve Galatasaray taraftarı onu bekliyordu! Ali Akman'dan büyük sürpriz! 1. Lig'e gitti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin ardıdnan taraftarların gözü kulağı Ali Akman'daydı... Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, "Transferi için teklif yaptık" dediği genç futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZTEPE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ancak küme düşen TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Ali Akman'ın kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekibi, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ve sarı - kırmızılı kulübün çok istediği Akman'ın temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladı.

Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de geçiren Ali Akman, çıktığı 32 resmi maçta 6 gollük bir performans sergilemişti.

GALATASARAY'A GİTSEYDİ TARİHE GEÇECEKTİ

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Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılsaydı aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacaktı. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçecekti.


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