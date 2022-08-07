Son dakika: Dünya tarihine geçecekti ve Galatasaray taraftarı onu bekliyordu! Ali Akman'dan büyük sürpriz! 1. Lig'e gitti...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerinin ardıdnan taraftarların gözü kulağı Ali Akman'daydı... Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, "Transferi için teklif yaptık" dediği genç futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZTEPE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ancak küme düşen TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Ali Akman'ın kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekibi, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan ve sarı - kırmızılı kulübün çok istediği Akman'ın temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladı.

Geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de geçiren Ali Akman, çıktığı 32 resmi maçta 6 gollük bir performans sergilemişti.

GALATASARAY'A GİTSEYDİ TARİHE GEÇECEKTİ

Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılsaydı aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacaktı. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçecekti.



