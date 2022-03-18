Son Dakika! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişit.

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

AKKUŞ'U SİLDİ

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

HARUN TAN'A KADAR GİTTİ