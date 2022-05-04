Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan şampiyonluk sonrası ortaya çıkan görüntü için açıklama! "Kusura bakmayın da..."

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyonlukla taçlandırmış ve Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılmıştı. Bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo - mavililer, taraftarlarını mutlu etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un zaferinin ardından ortaya çıkan ve sosyal medyada çok konuşulan ağlama görüntüsüyle ilgili ilk kez konuştu.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"KUSURA BAKMAYIN DA YAŞ AKSIN"

Ağladığı görüntünün hakkında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye Trabzon'a geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda." ifadelerini kullandı.

"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Gösteriler hakkında da konuşan Ekrem İmamoğlu "Trabzon Meydan'daki gösterileri çok beğendim. Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi." açıklamasını yaptı.

