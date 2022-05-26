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  4. Son dakika: Eski futbolcu David Cotterill'den kan donduran iddia! "Teksas katliamı, ABD'nin kurgusu!"

Son dakika: Eski futbolcu David Cotterill'den kan donduran iddia! "Teksas katliamı, ABD'nin kurgusu!"

26.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Uvalde şehrinde bulunan bir ilkokula 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı düzenlenmişti. Gallerli eski futbolcu David Cotterill, bu katliamın ABD hükümeti tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Son dakika: Eski futbolcu David Cotterill'den kan donduran iddia! "Teksas katliamı, ABD'nin kurgusu!"

Son dakika haberleri: Gallerli eski futbolcu David Cotterill, Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 kişinin hayatını kaybettiği 'Teksas katliamını' hükümetin kurguladığını iddia etti.

MYNET - DIŞ HABERLER

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde şehrinde, 24 Mayıs Salı günü bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk, 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen çocukların yaşları ise 7 ile 10 arasındaydı.

"BU OLAYI ABD HÜKÜMETİ KURGULADI"

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Daha önce Premier Lig ve Championship'te mücadele eden takımların formasını giymiş olan Gallerli eski futbolcu David Cotterill ise yaşanan olayın hükümet tarafından kurgulandığını öne sürdü.

"DEVLET TARAFINDAN SEÇİLDİLER"

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*David Cotterill

Cotterill, hükümetin bireysel silahlanmayı yasaklama planı için kamuoyunu manipüle etme isteğiyle bu katliamı kurguladığını ve saldırıyı gerçekleştirenlerin devlet tarafından seçildiğini ifade etti.

Eski futbolcu, Instagram'dan paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi;

"Amerika'da yaşanan olayla ilgili nereye bakarsanız bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu tür olaylar, kamuoyunu manipüle etmek için en iyi yöntemlerden biridir. Amerika, vatandaşlarının bireysel silahlanmasına izin veren bir ülke. Ancak önümüzdeki aylarda bu yasaklanacak. Bu tür katliamların çoğu 'kriz aktörleri' kullanılarak hükümet tarafından kurgulanıyor."

İddiaya yönelik ABD hükümetinden herhangi bir cevap gelmedi.

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