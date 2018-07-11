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SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

'Ezhel' adıyla tanınan ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat eden ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında yeni bir dava açıldı

SON DAKİKA! Ezhel'e bir dava daha!

'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçtiğimiz aylarda dava açıldı. Mahkeme ise Sercan İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi.

Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca rapor düzenlendiği belirtildi.

Ezhel'in internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği tespiti yapıldığı kaydedildi.

'Şehrimin tadı', 'küvet' ve 'alo' isimli şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği vurgulanan iddianamede, İpekçioğlu'nun evinde aramalar yapıldığı ve kan örneğinin de alındığı anlatıldı.

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ezhel Serkan İpekçioğlu

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