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Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bitti, Galatasaray'dan olay paylaşım geldi! 'Lale Orta istifa!'

02.04.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş cephesi büyük bir sevinç yaşarken, Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı - kırmızılı kulüp, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bitti, Galatasaray'dan olay paylaşım geldi! 'Lale Orta istifa!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda ise Beşiktaş üst üste goller buldu ve rakibini 4-2 mağlup etti. Beşiktaş cephesi, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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Mücadelede son düdüğün gelmesiyle birlikte ise Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yapıldı.

"TEK BİR KULÜBÜN BAYRAKTARLIĞINA SOYUNDU"

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Sarı - kırmızılı kulübün açıklamasında, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet ettiği tweet kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


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