Son dakika: Fenerbahçe'de bilinmeyen Jorge Jesus detayı ortaya çıktı! Neden geç geldi?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör meselesi bu kez fazla uzamadı. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve kurmaylarının anlaşma sağladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2 yardımcısı dün gece yarısı uçakla özel uçakla Lizbon'dan İstanbul'a geldi.

Jorge Jesus ve ekibini Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Jesus ile bugün yapılacak son görüşmelerde prosedürlerin üstünden geçilecek ve Portekizli teknik direktörle sözleşme imzalanacak.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Jesus ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülüyor. Yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon Euro kazanacak olan Jesus'un parasının yarısını sponsorlar karşılayacak.

TARAFTARI MUTLU ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon hazırlıklarının 13 veya 14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Sezonu erken açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör meselesinin de erken halledilmiş olması camiayı ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti.

Sarı-Lacivertli kulüpte transfer çalışmalarının daha da hız kazanması bekleniyor. Zira Fenerbahçe'de kendi sistemini uygulamak isteyen Portekizli teknik adamın birkaç kiritik bölgeye nokta atış transfer yapılmasını istediği biliniyor.

31 MAYIS AYRINTISI

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı çalıştırıcı Jorge Jesus'un neden 1 Haziran'da Türkiye'ye geldiği de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında, "Pazartesi (30 Mayıs) yeni hocayı açıklarız." ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz gazetesi Record'un haberinde; Jesus'un belirlenen tarihten 2 gün geç gelmesinin nedeni, Benfica ile feshettiği sözleşmesinde yer alan "Yeni bir işe başlamaması halinde 31 Mayıs 2022’ye kadar maaşını almaya devam eder." maddesinin yer alması olduğu belirtildi.

