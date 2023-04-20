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Son dakika: Fenerbahçe'de Erden Timur harekatı! Resmi açıklama geldi: 'Dava açıldı, soruşturma başlatma talep edildi!'

20.04.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler şampiyonluk yarışındaki iddasını korurken, kulüpten flaş bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a dava açtı ve soruşturma talebinde bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erden Timur harekatı! Resmi açıklama geldi: 'Dava açıldı, soruşturma başlatma talep edildi!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 30. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, 88 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle geri döndü ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Büyük bir sevincin yaşandığı Fenerbahçe'den flaş bir açıklama yapıldı. Sarı - lacivertli kulüp, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a dava açtı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yer alan ifadeler;

"29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

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Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz hukuki adımlar şu şekildedir;

• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak “Haksız Rekabet” ve “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması” suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

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• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun “Haksız Rekabet” hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

FIFA Code of Ethics’in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen ‘Gizlilik Yükümlülüğü’ hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış,

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bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir."

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