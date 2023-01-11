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Son dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray maçındaki hatasından sonra Serdar Dursun'un bileti kesildi! Süper Lig tarihine geçecek takas...

11.01.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, hatalı pas tercihi nedeniyle konuk ekibin 3. golüne neden olmuştu. Mauro Icardi'nin attığı goldeki hatasının ardından taraftarlar tarafından eleştirilen Serdar Dursun'un sarı - lacivertli takımla vedalaşmaya hazırlanıyor. Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı isteyen Kanarya, Süper Lig tarihine geçecek bir takası gerçekleştirmek üzere...

Son dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray maçındaki hatasından sonra Serdar Dursun'un bileti kesildi! Süper Lig tarihine geçecek takas...

Son dakika haberleri: Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takımın gösterdiği performans taraftarların tepkisini çekerken, eleştirilerden ağır şekilde nasibini alan bir diğer isim de Serdar Dursun olmuştu. Mauro Icardi'nin attığı golde hatalı pas tercihi nedeniyle takımının 3 farklı geriye düşmesine sebep olan milli futbolcu, taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma için hazırlıklar başlamıştı.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

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Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

BÜNYAMİN BALCI ATAĞI

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Akaydın sonrası Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Ajansspor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

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Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu para + takas ile kadroya katmak istediği aktarıldı.

SERDAR DURSUN TAKASI

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Kanarya'nın takasta kullanacağı ismin ise bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve taraftarların tepkisini çeken Serdar Dursun olduğu kaydedildi.

Piyasa değeri 4 milyon euro olan ve bu sezon 17 maça çıkan Balcı, 2 asist yaptı.

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