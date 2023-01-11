Son dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray maçındaki hatasından sonra Serdar Dursun'un bileti kesildi! Süper Lig tarihine geçecek takas...

Son dakika haberleri: Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takımın gösterdiği performans taraftarların tepkisini çekerken, eleştirilerden ağır şekilde nasibini alan bir diğer isim de Serdar Dursun olmuştu. Mauro Icardi'nin attığı golde hatalı pas tercihi nedeniyle takımının 3 farklı geriye düşmesine sebep olan milli futbolcu, taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma için hazırlıklar başlamıştı.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

BÜNYAMİN BALCI ATAĞI

Akaydın sonrası Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Ajansspor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu para + takas ile kadroya katmak istediği aktarıldı.

SERDAR DURSUN TAKASI

Kanarya'nın takasta kullanacağı ismin ise bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve taraftarların tepkisini çeken Serdar Dursun olduğu kaydedildi.

Piyasa değeri 4 milyon euro olan ve bu sezon 17 maça çıkan Balcı, 2 asist yaptı.

