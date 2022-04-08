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Son dakika: Fenerbahçe'de herkes Löw derken ters köşe! Dünyaca ünlü teknik adam...

08.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik direktörü kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşan Ali Koç ve yönetimi yeni hoca arayışlarına başladı. Yaklaşık 4 aydır Alman teknik adam Löw'ün adı geçerken Ali Koç ters köşe yapmaya hazırlanıyor... Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğü ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de herkes Löw derken ters köşe! Dünyaca ünlü teknik adam...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsmail Kartal'ın yerine geçecek hocanın kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olmayı planlayan Ali Koç ve yönetimi düğmeye bastı. Takımın başına çok tecrübeli ve dünya çapında bir ismi getirmek isteyen Koç, büyük bir sürprize imza atarak Löw ismini elinin tersiyle itti.

İKNA ETMEK İÇİN BİZZAT PORTEKİZ'E GİTTİ

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Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hafta içinde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmek için bizzat Portekiz'e gittiği duyuruldu. Ali Koç'un Jorge Jesus'u ikna etmek için bu yola başvurduğu ve Portekizli teknik adamın isteyeceği birçok şartı kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

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KESİN KARAR MAYIS AYINDA

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Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için en büyük kozunun yüz yüze yapılacak olan görüşme olduğu ancak deneyimli teknik adamın kesin kararını mayıs ayında vereceği ifade edildi.2015 yılında da adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, aralık ayında Benfica'dan ayrılmıştı.


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