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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un çok merak edilen transfer listesindeki ilk isim belli oldu! Rizespor detayı...

08.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve hemen transfere odaklandı. Sarı - lacivertlilerde düzenlenen imza töreninde başkan Ali Koç, "Hocamızın transfer listesi çok enteresan. Yeni Crespolar, Rossiler kazandırabileceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Listedeki bir isim ortaya çıktı...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un çok merak edilen transfer listesindeki ilk isim belli oldu! Rizespor detayı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi ve taraftarlarını heyecanlandırdı. Jesus'un 1 yıllık sözleşmeye imza atması sonrasında sarı - lacivertli futbolseverler, Portekizli çalıştırıcının transfer listesini merak etti.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış göstererek ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini de cebine koymuştu.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ İLK İSİM

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Başkan Ali Koç'un, "Hocamızın transfer listesi çok enteresan. Yeni Crespolar, Rossiler kazandırabileceğiz." ifadelerini kullanmasının ardından çok merak edilen transfer listesindeki ilk isim ortaya çıktı.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

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Portekiz'de Benfica ile Sporting'i çalıştıran ve pazara oldukça hakim olan Jorge Jesus'un hedefini Portekiz basını duyurdu.

LINCOLN HENRIQUE

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Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Portekiz Ligi takımlarınan Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini istedi.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

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Hücumda forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen oyuncu ile ilk görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

RİZESPOR DETAYI

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Öte yandan Brezilyalı futbolcu, bu hafta İstanbul'a gelmiş ve Instagram'dan paylaşımlarda bulunmuştu. Ayrıca Lincoln Henrique, 2018 yılında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

7 GOL - 10 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda 44 resmi maça çıkan Henrique, 7 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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