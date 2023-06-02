Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine düşünülen adaylar ortaya çıktı! İki sürpriz birden...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk şansını yitirmiş oldu.

Bu durum sonrasında gözler, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağına çevrildi.

Sarı - lacivertli yönetimin Portekizli çalıştırıcıyla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilirken, alternatif adaylarını belirlediği de kaydedildi.

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan iki teknik direktörü köşesinde açıkladı.

İşte Bilgiç'in sözleri;

"TRİBÜNLE OLAN BAĞLAR KOPMUŞTU"

"Jesus, taraftara racon kesti. Tribünle olan bağlar zaten Kadıköy'de derbiler kaybedilince kopmuştu."

"AVCI VE MONTELLA..."

"Yeni sezon bu kadroyu 'daha doğru' yönetecek teknik adamla olacak. Yönetimin yerli seçenekleri arasında Abdullah Avcı'yı ön plana aldığını duyurdum. Montella da düşünülen isimlerden."

