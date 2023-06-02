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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine düşünülen adaylar ortaya çıktı! İki sürpriz birden...

02.06.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasına konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte şampiyonluk şansını yitiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, spor yazarı Gürcan Bilgiç'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine düşünülen adaylar ortaya çıktı! İki sürpriz birden...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk şansını yitirmiş oldu.

Bu durum sonrasında gözler, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağına çevrildi.

Sarı - lacivertli yönetimin Portekizli çalıştırıcıyla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilirken, alternatif adaylarını belirlediği de kaydedildi.

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan iki teknik direktörü köşesinde açıkladı.

İşte Bilgiç'in sözleri;

"TRİBÜNLE OLAN BAĞLAR KOPMUŞTU"

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"Jesus, taraftara racon kesti. Tribünle olan bağlar zaten Kadıköy'de derbiler kaybedilince kopmuştu."

"AVCI VE MONTELLA..."

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"Yeni sezon bu kadroyu 'daha doğru' yönetecek teknik adamla olacak. Yönetimin yerli seçenekleri arasında Abdullah Avcı'yı ön plana aldığını duyurdum. Montella da düşünülen isimlerden."

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