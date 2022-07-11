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  4. Son dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler için 'Kurtlar Vadisi' paylaşımı! "Çok rahat, çok profesyonel"

Son dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler için 'Kurtlar Vadisi' paylaşımı! "Çok rahat, çok profesyonel"

11.07.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e karşı oynadı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile oynanacak olan karşılaşma öncesi son provasına çıkan sarı - lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, genç yıldız Arda Güler'in frikik golü sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da Güler'in golünü Kurtlar Vadisi repliğiyle paylaştı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler için 'Kurtlar Vadisi' paylaşımı! "Çok rahat, çok profesyonel"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşen ve bu karşılaşma öncesi son hazırlık maçına Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşısında çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler rüzgarı esiyor. Müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertli takımın gollerini 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

ARDA GÜLER BÜYÜLEDİ

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Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı dostluk maçının 60. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Arda Güler, sergilediği performans ile adeta büyüledi.

ÖNCE ATTI SONRA ATTIRDI

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Sarı - lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı serbest vuruşu gole çeviren genç yıldız, 1 dakika sonra gelen ikinci golde de kilit pası veren isim oldu.

KURTLAR VADİSİ PAYLAŞIMI

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Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı ise takımını 1-0 öne geçiren frikik golünü atan Arda Güler'in vuruşunu, bir döneme damgasını vurmuş olan dizi Kurtlar Vadisi'nden bir replik ile paylaştı.

"ÇOK RAHAT, ÇOK PROFESYONEL"

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Dizide yer alan Polat Alemdar karakterinin girdiği sorgu sonrası bir yetkilinin "Çok rahat, çok profesyonel" repliği ile paylaşım yapan sarı - lacivertlilerin Twitter hesabı, tweet'te Arda Güler isminin yanına da nazar boncuğu bıraktı.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

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Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, 1 gecede 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.


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