Son dakika: Fenerbahçe'den Arda Güler için 'Kurtlar Vadisi' paylaşımı! "Çok rahat, çok profesyonel"

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşen ve bu karşılaşma öncesi son hazırlık maçına Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşısında çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler rüzgarı esiyor. Müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertli takımın gollerini 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

ARDA GÜLER BÜYÜLEDİ

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı dostluk maçının 60. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Arda Güler, sergilediği performans ile adeta büyüledi.

ÖNCE ATTI SONRA ATTIRDI

Sarı - lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı serbest vuruşu gole çeviren genç yıldız, 1 dakika sonra gelen ikinci golde de kilit pası veren isim oldu.

????️ Arda Güler: "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun." pic.twitter.com/65qyYaqVdH — Mynet Spor (@mynetspor) July 11, 2022

KURTLAR VADİSİ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı ise takımını 1-0 öne geçiren frikik golünü atan Arda Güler'in vuruşunu, bir döneme damgasını vurmuş olan dizi Kurtlar Vadisi'nden bir replik ile paylaştı.

"ÇOK RAHAT, ÇOK PROFESYONEL"

Dizide yer alan Polat Alemdar karakterinin girdiği sorgu sonrası bir yetkilinin "Çok rahat, çok profesyonel" repliği ile paylaşım yapan sarı - lacivertlilerin Twitter hesabı, tweet'te Arda Güler isminin yanına da nazar boncuğu bıraktı.

2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, 1 gecede 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.



