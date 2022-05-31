Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı! Sürpriz hamle...

Son dakika haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile sezonu açacak olan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.

SÜLEYMAN HURMA İLE BİR ARAYA GELDİ

Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.

GÜNDEM EMRE MOR

Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

YEŞİL IŞIK

Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan…

BİTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

"HAYIRLI OLSUN"

Öte yandan bu gelişmeyi duyan Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada "Hayırlı olsun" tarzı yorumlarda bulundular.

