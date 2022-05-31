SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı! Sürpriz hamle...

Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı! Sürpriz hamle...

31.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun son haftalarında büyük bir çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe, transferde de atağa geçti. Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklayacak olan sarı - lacivertliler, bu sezon ortaya koyduğu performansla yeniden adından sıkça söz ettiren Emre Mor için Karagümrük ile görüştü ve anlaşma noktasına geldi.

Son dakika: Fenerbahçe, Emre Mor transferinde sona yaklaştı! Sürpriz hamle...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile sezonu açacak olan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.

SÜLEYMAN HURMA İLE BİR ARAYA GELDİ

20220103_2_51575101_72199456

Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.

GÜNDEM EMRE MOR

aa_27943836

Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

YEŞİL IŞIK

Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan…

BİTİYOR

20220318_2_52691366_74858796_1647629460-1648289555

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

"HAYIRLI OLSUN"

Öte yandan bu gelişmeyi duyan Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada "Hayırlı olsun" tarzı yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldızı alıyorFenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldızı alıyor
Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!
Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

''Fatih Terim varsa ben yokum'' dedi ve rest çekti

UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!

UEFA'nın yeni kuralı oyuncuları yaktı!

Galatasaray gol kralını kaptı!

Galatasaray gol kralını kaptı!

Bu transfer ligi sallar

Bu transfer ligi sallar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.