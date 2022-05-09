Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber! Elneny imzayı atıyor...

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasının ardından büyükler harekete geçti... Bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray ile Avrupa'da da başarı isteyen Trabzonspor şimdiden transfer operasyonuna başlamıştı.

İYİ HABERLER GELMEDİ

Dört büyükler, bu sezonun ilk savaşını Mohamed Elneny için vermeye hazırdı... Fakat İngiltere'den pek de iyi haberler gelmedi.

"KADROSUNDA TUTMAK İSTİYOR"

İki takım da Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı ön liberoyu kadrosuna katmak isterken, Kırmızı-Beyazlılar'ın da tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmayı planladığı iddia edildi. Ada basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat için görüşmelere başladı.

2019-20 sezonunda ülkemizde Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan Elneny, Siyah-Beyazlı formayla 36 maça çıkmış ve 1 gol, 4 asistle oynamıştı.

