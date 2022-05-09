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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber! Elneny imzayı atıyor...

09.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Mohamed Elneny için gündeme flaş bir haber geldi. Mısırlı orta saha futbolcusunun yeni sezonda da Arsenal'de kalacağı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber! Elneny imzayı atıyor...
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasının ardından büyükler harekete geçti... Bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray ile Avrupa'da da başarı isteyen Trabzonspor şimdiden transfer operasyonuna başlamıştı.

İYİ HABERLER GELMEDİ

Mohamed Elneny

Dört büyükler, bu sezonun ilk savaşını Mohamed Elneny için vermeye hazırdı... Fakat İngiltere'den pek de iyi haberler gelmedi.

"KADROSUNDA TUTMAK İSTİYOR"

elneny

İki takım da Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı ön liberoyu kadrosuna katmak isterken, Kırmızı-Beyazlılar'ın da tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmayı planladığı iddia edildi. Ada basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat için görüşmelere başladı.

2019-20 sezonunda ülkemizde Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan Elneny, Siyah-Beyazlı formayla 36 maça çıkmış ve 1 gol, 4 asistle oynamıştı.

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