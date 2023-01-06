Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu.

HALİL UMUT MELER...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

2 KEZ DÜDÜK ÇALDI

Halil Umut Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.

21/11/21

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

23/02/20

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

18'İNCİ HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

YARIN:

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

PAZARTESİ

17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz



