Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Halil Umut Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.
21/11/21
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
23/02/20
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
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