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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte

06.01.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala zorlu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu.

HALİL UMUT MELER...

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

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2 KEZ DÜDÜK ÇALDI

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Halil Umut Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.

21/11/21
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

23/02/20
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

18'İNCİ HAFTADA OYNANACAK MAÇLAR VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

YARIN:
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

PAZARTESİ
17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz


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