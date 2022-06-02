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Son dakika: Fenerbahçe için herkes Marcelo derken, Real Madrid'in başka bir yıldızı geliyor!

02.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra transfer çalışmalar hızlandı. Gol yollarında son yıllarda sıkıntı çeken sarı - lacivertliler, o bölgeye yapacağı takviyelerle gelecek sezonlarda problem yaşamak istemiyor. Kanarya'nın forvet bölgesi için Real Madrid'den Mariano Diaz ile ilgilendiği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe için herkes Marcelo derken, Real Madrid'in başka bir yıldızı geliyor!
Mariano Diaz

Mariano Diaz

DOM Dominik Cumhuriyeti
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal yönetiminde oluşturulan takım omurgasının korunup sadece belli başlı bölgelere takviye yapılması planlanıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

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Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli teknik direktöre şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro vermek istiyor. Geride bıraktığımız sezonda yaşanan mevkisel sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, yapılacak takviyelerle emin adımlarla şampiyonluğa yürümeyi düşünüyor.

FORVET SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

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Forvet konusunda uzun yıllardır istediği verimi alamayan Kanarya o bölgeye yapacağı transferlerle gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. Golcü açısından transfer listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da dış basından verildi.

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

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Fussballeuropa adlı sitede yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'in forveti Mariano Diaz ile ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in gönderilecekler listesinde yer alıyor.

Transfer iddialarını gören Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan, "Hayırlı olsun, Fenerbahçe istediyse alır." şeklinde yorumlar yaptı.

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