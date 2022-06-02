Son dakika: Fenerbahçe için herkes Marcelo derken, Real Madrid'in başka bir yıldızı geliyor!

Son dakika haberleri: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal yönetiminde oluşturulan takım omurgasının korunup sadece belli başlı bölgelere takviye yapılması planlanıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli teknik direktöre şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro vermek istiyor. Geride bıraktığımız sezonda yaşanan mevkisel sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, yapılacak takviyelerle emin adımlarla şampiyonluğa yürümeyi düşünüyor.

FORVET SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Forvet konusunda uzun yıllardır istediği verimi alamayan Kanarya o bölgeye yapacağı transferlerle gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. Golcü açısından transfer listesinde birçok futbolcu bulunan Fenerbahçe için bir iddia da dış basından verildi.

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Fussballeuropa adlı sitede yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'in forveti Mariano Diaz ile ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in gönderilecekler listesinde yer alıyor.

Transfer iddialarını gören Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan, "Hayırlı olsun, Fenerbahçe istediyse alır." şeklinde yorumlar yaptı.

