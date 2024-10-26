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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadıköy'de sürprize izin vermedi! Sarı-Lacivertliler Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 20:31
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Son dakika... Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi öncesi hata yapmadı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadıköy'de sürprize izin vermedi! Sarı-Lacivertliler Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde sahasında ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK’yı konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi ekip taraftarı önünde hata yapmadı ve 3 puanın sahibi oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

PERDE 15'TE AÇILDI

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Fenerbahçe'de gol perdesini karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Youssef En-Nesyri açtı. Faslı golcü attığı şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçiren sayıyı kaydetti.

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DZEKO 6. GOLÜNÜ ATTI

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Karşılaşmanın 55. dakikasında Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüsü Edin Dzeko takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

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BODRUM FK KARŞISINDA REKOR KIRDI

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Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 310 pas ile en fazla isabetli pas yapan takım olan Fenerbahçe, rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu ilk devreyi 23 kez ile Bodrum FK karşısında oynadı.

LİGDE İKİNCİ KEZ ÇİFT FORVET

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Portekizli teknik adam, ligin 2. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından ikinci kez lig maçına çift forvet başladı. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada Edin Dzeko 11’de başlarken, Youssef En-Nesyri 2 kez 11’de yer aldı. Yeşil-beyazlılara karşı Dzeko ile En-Nesyri birlikte ikinci kez 11 başladı.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

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Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü nedeniyle stadyumda ’Parla’ 100. yıl marşı çalındı. Seremoni öncesi tribünlerde Türk bayrakları, Maraton Tribünü’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kuzey tribününde "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" yazısı yer aldı. İki takımın futbolcuları da sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıktı. Seremonide de Ankara’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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