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Son dakika: Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı! Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada tablo nasıl şekillendi? İşte cevabı...

10.04.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve oynadığı 5 maçta 4. kez kazanmış oldu. Sarı - lacivertliler, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanarak puan farkını düşürme fırsatını değerlendirdi. İşte 28. hafta sonunda oluşan puan durumu...

Son dakika: Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı! Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada tablo nasıl şekillendi? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı - lacivertliler, ikinci devrede geri döndü ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ GEÇTİ

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Müsabakanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız kapatarak puan farkını düşürdü.

BEŞİKTAŞ DA KAZANDI

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Beşiktaş'ın da pazar günü Giresunspor'u mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de puan durumu adeta alev aldı.

İşte 28. hafta sonundaki puan durumu;

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