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Son dakika: Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu derken Galatasaray'dan transfer olacağı kulüp belli oldu!

06.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in sona ermesi ve transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler, eksik olan bölgelerine takviye yaparak şampiyonluk için iddialı konuma gelmek istiyor. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Brentford ile temas kurduğu ortaya çıkmıştı. Bu kulüplere bir yenisi daha eklendi ve Beşiktaş da Dervişoğlu yarışına katıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu derken Galatasaray'dan transfer olacağı kulüp belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu sona erdi ve taraftarlar, takımlarının yapacakları transferleri merakla beklemeye başladı. Kadrolarını yaz transfer sezonundan sağlam kurmak ve sezon içerisinde problem yaşamak istemeyen devler de transfer için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezonun başında Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu için flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA YARIŞA KATILDI

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferi için Brentford ile temas kurduğu Dervişoğlu için yarışa Beşiktaş'ın da katıldığı öğrenildi.

GÜVEN YALÇIN İÇİN ISRAR YOK

GÜVEN YALÇIN

Teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer pazarına çıkan Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular ile görüşmeler yapılmıştı. Bu isimlerden biri olan Güven Yalçın ile anlaşmaya varamayan siyah - beyazlı yönetim, genç oyuncunun kalması için ısrarcı olmayacak.

BRENTFORD İLE GÖRÜŞME

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Güven Yalçın'ın yerini yine yerli bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu için harekete geçtiği ve Brentford cephesi ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

KAMP DÖNÜŞÜNDE TEKLİFLERE BAKACAK

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Milli takım kampında bulunan futbolcunun henüz transferle ilgilenmediği ve kamp dönüşünde teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

8 GOL - 3 ASİST

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Galatasaray'da forma giydiği 1,5 sezonda 45 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları, kulüpleriyle adı geçen oyuncunun sarı - lacivertli ve bordo - mavili formalı montajlı fotoğraflarını paylaşmıştı.

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