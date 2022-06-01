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Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geldi!

31.05.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İsmail Kartal'ın takımdan ayrılacağı kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe Yönetimi yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Ali Koç'un ilk günden beri çok istediği Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi. Portekizli çalıştırıcıyı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye'ye ayak bastı! Başkan Ali Koç'un her konuda anlaştığı Jorge Jesus, bu gece imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Portekizli çalıştırıcı önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak.

Fenerbahçe, kısa süre içerisinde resmi imzaların atılmasının ardından taraftarlarına anlaşmayı duyuracak.

SON DAKİKA: JORGE JESUS İSTANBUL'A İNDİ

Saat 01.55 sularında Jorge Jesus'u taşıyan özel uçak İstanbul'a indi. Portekizli teknik adam helikopterle konaklayacağı adrese götürüldü.

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FLAMENGO TARAFTARLARINDAN PROTESTO

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Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u renklerine bağlamasının ardından Brezilya'da büyük öfke yaşandı. Flamengo taraftarları Jorge Jesus için kulübün önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, Jorge Jesus'u yeniden takımlarında görmek istediklerini aktardı, kulübe tepki gösterildi.

RAPORUNU SUNDU

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2.5 aydır sarı-lacivertli takımı izleyen Portekizli teknik direktör, özellikle takımın sahip olduğu zengin yerli havuzu ve potansiyelli yıldızları çok beğendi.

Başkan Ali Koç’la yapılan görüşmelerde de yerli oyuncuların potansiyeli ve yetenekleri hep konuşuldu. Başta Arda Güler olmak üzere İrfan Can, Mert Hakan ve Altay Bayındır gibi isimler ön plana çıktı. Ancak esas olarak Arda Güler’in yetenekleri üzerinde duruldu.

ARDA GÜLER'E ÖZEL İLGİ

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Jesus’un da 17 yaşındaki yıldızın performansından, potansiyelinden etkilendiği ve gelecek vaat eden bir yıldız olarak gördüğü belirtildi. Başkan Ali Koç’un da Arda Güler’in yakaladığı çıkış ve mevcut potansiyelini tecrübeli teknik adama anlattığı kaydedildi.

Ayrıca son dönemde ilk 11’in değişilmezleri arasına giren İrfan Can ve Mert Hakan’ın orta sahadaki oyunları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, iki yönlü oynayabilen bu ismin yaşları itibariyle de en verimli dönemlerinde olduğunu kulübe iletti. Bir başka konuşulan isim de kaleci Altay Bayındır oldu.

2.5 AYLIK İZLEME

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Şubat ayından itibaren Fenerbahçe’yi izleyen Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye epeyce hakim durumda. Jesus’un yardımcılarının da takımı ve maçları izlediği bu nedenle herhangi bir adaptasyon sorununun olmayacağı bildirildi. Portekizli teknik direktörün Başkan Ali Koç’la bu 2.5 aylık süre içerisinde hep iletişim kurduğu ve karşılıklı birbirlerine raporlar sundukları öğrenildi. Zaten kadronun eksikleri, güçlü yanları ve transfer ihtiyaçları da bu sayede şekillendi.

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