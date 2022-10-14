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Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım milletvekili mi olacak? Resmen açıkladı...

14.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmasının ardından koltuğunu 2018 yılında Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde çokça konuşulan bir iddia ortaya atılmıştı. 69 yaşındaki eski başkan için 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı şeklinde ortaya atılan iddia konuşulmaya devam ederken, Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım milletvekili mi olacak? Resmen açıkladı...

İlk kez 15 Şubat 1998’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 oy farkla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçilen Aziz Yıldırım, 2018 yılına kadar süren başkanlık süresiyle Sarı-Lacivertliler'in en uzun süre başkanlık yapan ismi olarak kulüp tarihine geçmişti.

SON NOKTAYI KOYDU!

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atılırken, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Bu haberin yankıları sürerken, 69 yaşındaki eski başkan yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

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'ASPARAGAS'

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Odatv'nin haberine göre; Aziz Yıldırım milletvekili adayı olacağı iddialarını 'asparagas' diyerek yalanladı.

Yıldırım açıklamasında “Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.” ifadelerini kullandı.


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