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Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Güçlü takımlar...

31.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı büyük çıkışla ikinci sıraya yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı - lacivertlilerin yanı sıra ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor'un da yolculuğu belirlendi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Güçlü takımlar...

Son dakika haberleri: UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki liglerin sona ermesinin ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar belli oldu. UEFA'da 2022-2023 sezonu takvimi de netlik kazandı. Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor'un takvimi belirlendi. İşte detaylar...

KAPALI KUTU RAKİPLER

Avrupa’da hem liglerin sona ermesi hem de UEFA’daki tüm kupaların tamamlanmasıyla 2022-23 sezonu takvimi netleşti.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi katılımları belirlendi. Sezonu en erken açacak takımlardan olan Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor’u adeta kapalı kutu rakipler bekliyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Fenerbahçe ile Konferans Ligi’ndeki Başakşehir ve Konyaspor sezonu 19-21 Temmuz tarihleri arasında açacak.

BAŞAKŞEHİR SERİBAŞI

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UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, mücadelelerine 2. ön eleme turundan başlayacak. 21 Temmuz’da ilk maça çıkacak temsilcilerimizden Başakşehir kuralara seribaşı girecek. Konyaspor ise seribaşı olmayacak. Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turunda tam 90 takım olacak.

Konferans Ligi’nde ekiplerimizin kura çekimleri 15 Haziran’da yapılacak.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR'UN ŞANSI

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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve Türkiye Kupası’nın galibi Sivasspor, play-off etabından Avrupa’ya adım atacak. İki temsilcimiz de Rus takımlarının men edilmesi sayesinde bir tur daha az oynayacak. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off’unda seribaşı olmayan takımlar arasında kuraya girecek.

Bordo-mavililerin muhtemel rakipleri arasında şu anda sadece Danimarka’dan Kopenhag kesinleşti. Sivasspor da Avrupa Ligi’ne play-off aşamasından başlayacak. Trabzonspor maçlarını 16-17 Ağustos ve 23-24 Ağustos tarihlerinde, Sivasspor da 18-25 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

3. ÖN ELEME DAHA ZOR

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Fenerbahçe’nin, Devler Ligi’nde 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Ukrayna’dan D.Kiev, Danimarka’dan Midtjylland, Güney Kıbrıs’tan AEK Larnaca oldu. Kura çekimi 14 Haziran’da yapılacak. 3. ön eleme turunda ise daha zorlu muhtemel rakipler sarı-lacivertlilerin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe’yi bu aşamada PSV, Monaco, Rangers, Benfica, Saint-Gilloise ve Sturm Graz gibi takımlar bekleyecek. 3. ön eleme turu maçları da 2-3 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ÜLKE PUANINDA 20'NCİ SIRADAYIZ

Öte yandan Türk takımlarının Avrupa kupalarında gösterdiği başarısız performans, UEFA Ülke Puanı sıralamasında da 20'nci sıraya gerilememize sebep oldu. Türkiye, 27 bin 100 puanla şu andar Hırvatistan'ı takip ediyor.

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