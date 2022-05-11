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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarının golcü hasreti sonunda bitiyor! Roberto Carlos'tan sonra bir ilk, imzaya geliyor

11.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal sonrasında göreve getirilmesi beklenen Jorge Jesus'a daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen sarı - lacivertlilerde yönetim, İspanya La Liga'da top koşturan Mariano Diaz ve Luis Suarez'i kadroya katmak için harekete geçti. Fenerbahçe, Mariano ile birlikte Roberto Carlos'tan sonra ilk kez Real Madrid'den bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarının golcü hasreti sonunda bitiyor! Roberto Carlos'tan sonra bir ilk, imzaya geliyor
Mariano Diaz

Mariano Diaz

DOM Dominik Cumhuriyeti
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma etkisi taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı. Teknik direktör konusunda Portekizli Jorge Jesus'u takımın başına geçirmek isteyen sarı - lacivertli yönetim, transfer için de çalışmalara başladı.

MADRİD SEYAHATİ

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, UEFA'nın düzenlediği bir organizasyona katılmak için geçtiğimiz günlerde Madrid'e gitmişti.

REAL'DEN MARIANO DIAZ

Mariano Diaz

İspanya basınının haberine göre; sarı - lacivertli kulübün başkanı, Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Mariano Diaz transferi için menajerlerle bir araya geldi ve oyuncunun durumunu sordu.

Profesyonel kariyerinde 212 resmi maça çıkan Mariano Diaz, 83 gol - 12 asistlik bir oyun sergiledi.

ROBERTO CARLOS'TAN SONRA BİR İLK

Mariano Diaz, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Roberto Carlos'tan sonra sarı - lacivertlilere Real Madrid'den gelen ilk futbolcu olacak.

ATLETICO'DAN LUIS SUAREZ

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Haberde Ali Koç'un hedefindeki bir diğer ismin ise Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Suarez olduğu ifade edildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 maça çıkan 35 yaşındaki Uruguaylı santrfor, 13 gol - 3 asistlik bir performans gösterdi.

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İsmail Kartal Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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