Son dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Sörloth'un menajeri, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda taraftarlarının beklentisinin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezona yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde iddialı bir şekilde girmek istiyor. Bu sezon gol yollarında istediği verimi alamayan siyah - beyazlılarda santrfor harekatı başladı.

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexanter Sörloth konusunda beklenen gelişme yaşandı.

MENAJERİ, İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen siyahbeyazlılar, oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet etti.

Wivestad'ın, Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

EN FAZLA 7 MİLYON

Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor.

8 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİLER

Leipzig, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon Euro'yu geri çevirmişti.

