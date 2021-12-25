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SON DAKİKA | Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Terim'den sürpriz tercih: Aytaç Kara...

25.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'de zirvenin 21 puan gerisinde kalan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir tercih yaptı. Son 7 haftadır puan kaybeden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim neşteri vurdu. Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Aytaç Kara’nın bu sezon ilk kez Süper Lig’deki bir karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak. İşte Galatasaray-Antalya maçıyla ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA | Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu! Terim'den sürpriz tercih: Aytaç Kara...

Son dakika Galatasaray haberi... Sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Faith Terim adeta neşteri vurdu. Son 7 maçtır lige puan kaybeden sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara, mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkacak olan Aytaç Kara'nın performansı merak edilirken, Cimbom'da tek hedef 3 puan.

GALATASARAY-ANTALYASSPOR İLK 11'LERİ

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel

GALATASARAY KAYIPLARI OYNUYOR

2021/22 Süper Lig sezonunun geride kalan 18 haftasında 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini evinde Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol atamayan iki takımdan biri Antalyaspor. Galatasaray ise bu zaman aralığında sadece bir gol yedi.

puan durumu

FATİH TERİM'İN ANTALYASPOR'A MAĞLUBİYETİ YOK

Bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Mostafa Mohamed, son iki golünü oyuna sonradan girdiği iki Süper Lig maçında atarak takımına 2 puan kazandırdı. 2021 takvim senesinde Süper Lig'de Naldo'dan daha fazla kafa golü atan tek savunma oyuncusu Dimitrios Goutas. Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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