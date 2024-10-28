SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası skandal olay! Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabir Emre Kaplan'a saldırı... Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken maç sonu skandal bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın ardından Emre Kaplan kişisel sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Kaplan ile konuşmaya gitti.
O sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar, gazeteci Emre Kaplan'a yumruk attı. Aldığı darbe sonrası burnu kırılan Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı. Galatasaray muhabirleri Hasan Arat’ın şoförü Sezgin’in gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.
Yaşanan bu olayın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Sezgin Gülnar'ı kendi arabasıyla ortamdan uzaklaştırdığı iddia edilmişti. Yücel'den yalanlama geldi.
Konuyla alakalı konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel "Öncelikle Emre Kaplan'a geçmiş olsun. Böyle bir olayın kendi şahsım ve kulübüm adına kabul edilmesi söz konusu değildir. Kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuyla alakalı konuşan Sergen Yalçın “Bu işlerin bu şekilde olmasının sebebi Arda Kardeşler! Bu işleri bu seviyeye getiren hakem!" dedi.