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  4. SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası skandal olay! Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabir Emre Kaplan'a saldırı... Ambulansla hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası skandal olay! Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabir Emre Kaplan'a saldırı... Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 23:41
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Emre Kaplan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü arasında arbede çıktı. Çıkan olayların ardından muhabir Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası skandal olay! Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabir Emre Kaplan'a saldırı... Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken maç sonu skandal bir olay yaşandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

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Karşılaşmanın ardından Emre Kaplan kişisel sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Kaplan ile konuşmaya gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI

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O sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar, gazeteci Emre Kaplan'a yumruk attı. Aldığı darbe sonrası burnu kırılan Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı. Galatasaray muhabirleri Hasan Arat’ın şoförü Sezgin’in gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.

'HÜSEYİN YÜCEL'İN ARABASIYLA GİTTİ' İDDİASI...

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Yaşanan bu olayın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Sezgin Gülnar'ı kendi arabasıyla ortamdan uzaklaştırdığı iddia edilmişti. Yücel'den yalanlama geldi.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

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Konuyla alakalı konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel "Öncelikle Emre Kaplan'a geçmiş olsun. Böyle bir olayın kendi şahsım ve kulübüm adına kabul edilmesi söz konusu değildir. Kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEBEBİ: ARDA KARDEŞLER"

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Konuyla alakalı konuşan Sergen Yalçın “Bu işlerin bu şekilde olmasının sebebi Arda Kardeşler! Bu işleri bu seviyeye getiren hakem!" dedi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

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