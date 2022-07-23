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Son dakika: Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan gerçeği ortaya çıktı! Gheorghe Hagi'den transfer açıklaması...

23.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonda görev yapan başkan Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde transfer edilen Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ın performansları hayal kırıklığı yaratmıştı. İki futbolcunun sarı - kırmızılı takıma transferinde önemli rol oynadığı öne sürülen Gheorghe Hagi, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Hagi, Cicaldau ve Morutan transferlerinde herhangi bir etkisi olmadığını dile getirdi.

Son dakika: Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan gerçeği ortaya çıktı! Gheorghe Hagi'den transfer açıklaması...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in 'Gençlik Projesi' kapsamında kadroya kattığı Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan, beklenen performansı gösterememişti. Taraftarların hayal kırıklığına uğradığı iki futbolcu için gelen tekliflerin sarı - kırmızılı kulüp tarafından değerlendirildiği iddia edilmişti.

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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın sarı - kırmızılı takıma transferlerinde önemli rol oynadığı öne sürülmüş, sarı - kırmızılı taraftarlar ise oyuncuların performansı sonrasında Rumen teknik direktöre tepki göstermişti.

"BU TRANSFERLERE BEN HİÇ KARIŞMADIM"

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Cicaldau ve Morutan transferlerinde herhangi bir rol oynamadığını Sabah Spor'a ifade eden Hagi, "Cicaldau ve Morutan çok yetenekli oyuncular. Ama ikisini de Galatasaray'a ben önermedim ve transferlerine hiç karışmadım. Ben sadece kendi akademimde yetişen ve kulübüm Köstence'deki oyunculardan sorumluyum." dedi.

TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALLERİ YÜKSEK

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Galatasaray'a toplamda 11 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen iki oyuncunun sezon başında takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.

CICALDAU: 39 MAÇ - 4 GOL - 4 ASİST

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Geride bıraktığımız sezonun başında Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya sarı - kırmızılı takıma katılan Alexandru Cicaldau ile 2026 sonuna kadar sözleşme yapıldı. Yıllık 1 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki orta saha, görev yaptığı 39 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

MORUTAN: 33 MAÇ, 3 GOL - 5 ASİST

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FCSB'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olimpiu Morutan ise 5 yıllık kontrata imza atmıştı. Kulüpten 600 bin euro maaş alan 23 yaşındaki Rumen orta saha, sarı-kırmızılı ekipte 33 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.


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