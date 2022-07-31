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Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois, hazırlık maçında sakatlandı! Oyuna devam edemedi...

31.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılıların yeni transferi Leo Dubois, mücadeleye ilk 11'de başladı. Galatasaray'ın Lyon'dan transfer ettiği Fransız sağ bek, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Omar'a bıraktı.

Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois, hazırlık maçında sakatlandı! Oyuna devam edemedi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Untersberg Arena'da oynanan mücadelede yeni transferler Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'ya ilk 11'de görev verdi.

HAZIRLIK MAÇINDA SAKATLANDI

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Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Sakatlığının ardından kenara gelen Dubois'nın tedavisi yapılırken, Fransız futbolcu oyuna devam edemedi.

YERİNİ OMAR'A BIRAKTI

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Okan Buruk, sakatlanan Dubois'nın yerine 20. dakikada Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.

DURUMU MAÇTAN SONRA BELLİ OLACAK

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Deneyimli futbolcunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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