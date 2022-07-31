Son dakika: Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois, hazırlık maçında sakatlandı! Oyuna devam edemedi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Untersberg Arena'da oynanan mücadelede yeni transferler Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'ya ilk 11'de görev verdi.
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Sakatlığının ardından kenara gelen Dubois'nın tedavisi yapılırken, Fransız futbolcu oyuna devam edemedi.
Okan Buruk, sakatlanan Dubois'nın yerine 20. dakikada Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.
Deneyimli futbolcunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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