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Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo hamlesi! Erden Timur ile görüştüler...

16.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Cristiano Ronaldo için gündeme flaş bir iddia atıldı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtan Ronaldo için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi. Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüştüğü ve şartlarını sorduğu ifade edildi. Bu hamlenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Ronaldo'ya binlerce mesaj yağdırdı.

Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo hamlesi! Erden Timur ile görüştüler...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: Galatasaray bu kez büyük oynuyor... Manchester United'ta sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Cristiano Ronaldo için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: ERDEN TİMUR'DAN RONALDO HAMLESİ

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Daha önce, "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen Timur, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Şartlarını soran Timur, beklemeye geçti. Ronaldo ile sadece Galatasaray değil, birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. (Fotomaç)

TARAFTARLAR BAŞLADI: "COME TO GALATASARAY"

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu haberin duyulmasının ardından Ronaldo'nun Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı. Dünyanın en çok takipçisi olan insan konumunda bulunan Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde 10.000'i geçik ''Come To Galatasaray'' yazıldı.

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