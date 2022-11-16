Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo hamlesi! Erden Timur ile görüştüler...

Son dakika haberleri: Galatasaray bu kez büyük oynuyor... Manchester United'ta sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Cristiano Ronaldo için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: ERDEN TİMUR'DAN RONALDO HAMLESİ

Daha önce, "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen Timur, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Şartlarını soran Timur, beklemeye geçti. Ronaldo ile sadece Galatasaray değil, birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. (Fotomaç)

TARAFTARLAR BAŞLADI: "COME TO GALATASARAY"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu haberin duyulmasının ardından Ronaldo'nun Instagram hesabına adeta yorum yağdırdı. Dünyanın en çok takipçisi olan insan konumunda bulunan Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde 10.000'i geçik ''Come To Galatasaray'' yazıldı.

