Son dakika: Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması! Talisca, Marcao, Botheim ve Mert Müldür...

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkan Yardımcısı Erden Timur, sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Transfer planlamasıyla ilgili konuşan Timur, gündemde olan isimlerle ilgili detayları tek tek duyurdu. Okan Buruk'un transfer istediği bölgeleri de açıklayan Erden Timur, sürpriz isimleri de itiraf etti.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI;

ANDERSON TALISCA

"Talisca, net 8 milyon Euro kazanıyor ve orada mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok."

MERT MÜLDÜR

"Mert Müldür çok değerli bir oyuncu ancak istenilen rakam çok yüksek."

"Marcao, iyi bir takım olursa gitmek istiyor. Kalırsa da Galatasaray’da kupalar kazanmak istiyor. Zenit ve Sevilla'dan gelen teklifler istenen düzeyde değil."

JASON DENAYER

"Denayer, Galatasaray'ın çocuğu ama orada da maaş beklentisi yüksek."

MORGAN SANSON

"Morgan Sanson üçüncü tercih demeyelim başka alternatif isimler de var aynı anda görüştüğümüz bu bölge için."

ERIK BOTHEIM

"Erik Botheim sözleşmeyi feshediyor, 2 ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş. Burada hukuki görüş önemli 20 milyonluk bir risk var."

OKAN BURUK'UN İSTEKLERİ

"Hoca 6-8-10, forvet ve sağ ya da sol açıkta oynayan oyuncu istiyor."

TUĞBERK TANRIVERMİŞ

"Tuğberk hocayı altyapıya istiyoruz ancak kendisinin yurt dışı planları da var."

EFECAN KARACA

"Efecan Karaca listemizde olan bir oyuncu ancak istenen ücret yüksek."

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılma ihtimali düşük."



