Son dakika: Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama! Erden Timur, sarı - kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer hareketliliği de sürüyor. Sarı - kırmızılılarda transfer operasyonlarında önemli rol oynayan başkan vekili Erden Timur, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ;

"KULÜBÜ BİRAZ DAHA OYNATMAK İSTİYOR"

"Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un en beğendiği oyunculardan biriydi. İlk istediğimizde kulübü "Satmıyoruz" demişti. Şimdi büyük aşama kaydettik. Kulübü birkaç maç daha oynatmak istiyor. Onu görüşüyoruz."

"YABANCI FORVET ALMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

"Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor."

"EVANDER... KAP'TA GÖRÜRSÜNÜZ"

"Okan Hoca da kolayına kaçabilir. 'Artık oyuncu alalım' diye ama o da prensiplerden taviz vermiyor. Evander sorusuna cevap veremem biterse KAP'ta görürsünüz. Bu zarar verir. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi."

"NEDEN GEÇEN SEZON 13. BİTİRDİNİZ?"

"Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton, Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor."

"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"

"Haris Seferovic, 2.2 M€ maaş alırken, biz 2.3 M€ maaşa ikna ettik. Leo Dubois, 1.6 M€ alırken, biz 1.8 M€'ya aldık. Bunları vermeyip 2.5 M€ verirseniz daha çabuk alırsınız. Ama Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz."

"20'DEN FAZLA DATA İLE OYUNCULARI İZLİYORUZ"

"Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık. Oyuncuların en doğrusunu seçmek istiyoruz. Bu transferlerin uzama sebebi baştaki stratejimizden taviz verilmeme sebebi. Yaklaşık 20'den fazla data ile oyuncuları izliyoruz. Oyuncu ile ilgili karakter analizi bile yapıyoruz."

"DOĞRU TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

"Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var."



